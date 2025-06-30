Осознала слишком поздно: девушка сделала тату с ананасом и ужаснулась, узнав его смысл

Ананасы –это восхитительный тропический фрукт, но изображения с ним, оказывается, имеют скрытый смысл, о котором знают далеко не все. И Бриттани Левин, которая сделала татуировку с ананасом на предплечье, узнала о нем слишком поздно.

Тайное значение ананаса может вызвать не только удивление, но и румянец стыда у некоторых людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Молодая девушка Бриттани Левин поделилась своей историей о том, как она сделала шикарную татуировку с ананасом на предплечье. И несмотря на то, что сначала она была им довольна, впоследствии ее друзья призвали ее проверить "скрытое значение", что может иметь ее тату.

Каждый раз, когда Бриттани поднимает руку, ее татуировка становится перевернутой вверх ногами – а это является секретным кодом, который использует одна группа людей, чтобы идентифицировать друг друга.



Изображение ананаса имеет скрытый смысл / Фото Pexels

Какой смысл скрыт в изображении ананаса?

Бриттани даже не подозревала, что изображение ананаса, перевернутого вверх ногами, используют свингеры.

Свинг – это образ жизни, базирующийся на взаимных, немоногамных отношениях, когда отдельные люди или пары вступают в интимные отношения с другими людьми, часто организуя для этого специальные встречи. И перевернутые ананасы используют для того, чтобы сигнализировать другим, что человек принадлежит к свингерскому сообществу.

Более того, ананас часто изображают на крыльце или на почтовом ящике – и это может быть тайным, незаметным показателем, что неподалеку проходит свингерская вечеринка.

Бриттани невероятно удивилась, когда узнала от подруги о смысле ее новой татуировки и поделилась своим открытием в видео в тиктоке. Впрочем, ее подписчики признались, что знали о смысле ее тату все время и не говорили ничего из вежливости.

Я думал об этом в каждом видео, что видел. Я просто считал: "каждому свое",

– поделился один подписчик.

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