Тюлень пробрался в номер отеля и уснул: милое фото очаровало сеть

В нидерландском городе Флиссинген произошел курьезный инцидент. Тюлень проник в гостиничный номер и, заморгавшись, заснул "без задних лап".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

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Что известно о курьезном инциденте

Женщина, которая жила в номере отеля на пляже, в один момент вышла прогуляться с собакой. Скорее всего, она забыла запереть дверь и тюлень проник в номер. Когда женщина вернулась, увидела в комнате животное.

Шокированная женщина сразу пошла в ресторан и попросила о помощи. Работники заведения позвонили в фонд защиты животных, а тот, в свою очередь, обратился к команде спасения морских животных, которая специализируется на спасении тюленей.



Тюлень лег отдыхать в гостиничном номере / Фото NOS

Какая судьба ждала тюленя

Спасатели аккуратно вынесли тюленя из номера и выпустили его в дикую природу. По словам зоозащитников, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах – даже посреди дороги.

Обратите внимание! Серый тюлень может быть агрессивным, несмотря на свой милый вид, поэтому его не следует трогать.