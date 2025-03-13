"Я их просто обожаю": Трампа поразили носки Вэнса в Овальном кабинете

На днях состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. В Овальном кабинете также присутствовал Джей Ди Вэнс, который стал известен благодаря "костюмному скандалу". Трамп, который имеет не абы какую симпатию к Вэнсу, похвалил его носки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Republicworld.

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Что произошло в Овальном кабинете

Во время разговора с премьером Ирландии Михолом Мартином Дональд Трамп обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса. На них были изображены листки клевера – символ Ирландии. Трамп сказал, что носки ему очень нравятся.

Я должен говорить об инфляции. Я пытаюсь сосредоточиться. Но я очень впечатлен! Я просто обожаю эти носки! Что с этими носками?,

– сказал в шутку президент США.

Как завил сам Вэнс, таким образом вице-президент хотел "укрепить ирландско-американские отношения".

Трампу понравились носки Вэнса: смотрите видео

Инциденты с костюмом в Овальном зале

28 февраля во время визита украинского президента в Вашингтон один из журналистов обратил внимание, что Владимир Зеленский прибыл на встречу не в деловом костюме. Украинский президент в ответ сказал: "Я буду носить его, когда у нас завершится война".

Впоследствии СМИ сообщили, что одной из причин недовольства президента США Дональда Трампа как раз была одежда Зеленского. Мол, советники Трампа просили команду украинского лидера, чтобы тот надел деловой костюм, однако украинский президент не послушался.