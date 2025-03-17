Президент или нянька: в сети завирусились новые кадры Трампа с сыном Маска
- Новые фото и видео показывают, как президент США Дональд Трамп гуляет с сыном Илона Маска, X Æ A-12, перед посадкой на самолет морской пехоты Force One.
- Фото вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.
На днях в сети завирусились новые фото, на которых сын Илона Маска гуляет с президентом США Дональдом Трампом. Американцы в комментариях восприняли это неоднозначно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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О каких фото говорится
Вирусные кадры опубликовал Белый дом, отметив, что Трамп с "Малышом Х" направляются к самолету морской пехоты Force One. На кадрах Трамп показывает свой фирменный большой палец, а сын Маска, X Æ A-12 счастливо улыбается. После короткой прогулки оба садятся в самолет.
Трамп прогулялся с сыном Маска: смотрите видео
"Малыш Х" взволнованно прыгает рядом с президентом Трампом на лужайке Белого дома, когда они направляются к самолету. В руках он держит что-то похожее на пакет с конфетами.
Интересно! Ранее сын Маска уже посещал Белый дом, где увиделся с Дональдом Трампом. Тогда поведение мальчика, который копировал движения отца и делал забавные гримасы, также вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.
Реакция соцсетей
Такие фото вызвали неоднозначную реакцию в сети. Сторонники нового главы США, очевидно, были приятно удивлены действиями Трампа. Тогда как остальные риторически спрашивали: американцы выбрали себе президента или няньку для сына миллиардера?
Вот какие комментарии они оставляли:
- "Мне нравится это фото! Lil X выглядит таким счастливым".
- "Драгоценный ребенок! Это так мило, когда президент Трамп переходит в режим дедушки".
- "Кажется, Трамп любит всех детей. Это так приятно видеть в нашем Белом доме".
- "Вот что происходит, когда на посту есть человек, который любит свою семью, любит свою страну! Присоединяйтесь!".
Это счастливая фотография,
– написал Маск на X.
Пользователи сети припомнили, как несколько недель назад сын Маска размазал свою козюлю по столу Resolute в Овальном кабинете. Тогда Трамп заменил его.
- "Кажется деду просто хочется нянчить внуков".
- "Белый дом превратился в детский сад..., а Трамп в няньку?".
- "Гитлер тоже любил играть с детьми подчиненных".