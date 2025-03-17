Играет так же как и руководит страной: Трамп выиграл турнир по гольфу, но соцсети взорвались шутками
- Видео Дональда Трампа, как он играет в гольф, стало вирусным, несмотря на то, что было снято в 2023 году.
- Трамп заявил, что выиграл чемпионат по гольфу в своем клубе, но соцсети отреагировали шутками на его умения.
В соцсетях набирает популярность видео, на котором Дональд Трамп играет в гольф. Несмотря на то, что оно было снято еще в 2023 году, кадры завирусились в сети только сейчас.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
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Что известно о курьезном видео
Эти кадры были сняты еще в 2023 году, но 16 марта 2025 года они снова завирусились в сети. На видео мы видим как 47-й президент США Дональд Трамп играет в гольф.
Он делает это крайне странным способом. Сначала Трамп дважды не попал по мячу, а потом, когда это наконец произошло, мяч полетел не в направлении лунки, а в совершенно другую сторону.
Как Трамп играет в гольф: смотрите видео
И это несмотря на то, что на днях Дональд Трамп заявил, что выиграл чемпионат по гольфу. Произошло это в его собственном гольф-клубе.
Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, возможно, последний в моей жизни, в Международном гольф-клубе Trump в округе Палм-Бич, штат Флорида. Это большая честь!,
– написал он
Трамп выиграл турнир по гольфу, но соцсети взорвались шутками / Скриншот из сети
Реакция соцсетей
Менее чем за сутки ролик собрал более 1,6 миллиона просмотров в социальной сети Х. Пользователи оценили умение Трампа, отметив:
- "Теперь ясно, почему Мелания недовольна ходом".
- "Да он выиграл вы просто не понимаете".
- "Где-то так же он и руководит".
- "Как он детей своей жене наделал?".
- "Ну, гольфист из него лучше чем президент".