В сети завирусился тренд с GPT Doll: как сделать картинку, от которой в восторге сеть
- В соцсетях популярным стал тренд GPT Doll, где пользователи делятся изображениями гламурных "кукол", сгенерированных ИИ.
- Для создания таких изображений используются программы Midjourney, DALL-E, Leonardo и Bing Image Creator.
В соцсетях набирает обороты новый тренд, который называется GPT Doll. Пользователи массово публикуют сгенерированные ИИ изображения гламурных "кукол", которые выглядят как куклы Барби в коробке.
Как сделать такую картинку для себя или друга – читайте инструкцию от 24 Канала.
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В чем заключается этот тренд
GPT Doll – это созданный нейросетью образ девушки или парня с идеальными чертами, безупречной кожей, глянцевой одеждой и немного искусственной, но волшебной эстетикой. Это будто Барби из будущего, которую создал не Mattel, а ChatGPT + Midjourney на выходных.
Как выглядят куклы в стиле GPT Doll / Фото из сети
Как его повторить
- Зайдите в любой AI-генератор изображений:
- Midjourney,
- DALL-E,
- Leonardo,
- Bing Image Creator.
- Используйте prompt (запрос) вроде:
"А hyperrealistic AI-generated doll, светящаяся кожа, футуристический макияж, мягкое освещение, GPT Doll aesthetic, симметричное лицо, пастельный фон".
- Добавьте немного креатива: стиль одежды, фон, настроение – все зависит от вас.
Этот тренд идеально ложится на волну интереса к искусственному интеллекту и самовыражению. А еще – это просто весело.
Ранее мы писали о еще одном вирусном тренде с использованием ИИ. В соцсетях пользователи создают изображения, где их животные выглядят как люди. Для создания таких изображений используются программы, например Midjourney, DALL-E 3, Artbreeder, Fotor AI и Dream by WOMBO.