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18 июля, 10:36
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"55 инфарктов и нервный срыв": украинцы шутят с попыток купить билеты в Укрзализныце

Алена Захарова
Основні тези
  • Пассажиры в Украине шутят о сложностях с покупкой билетов на поезда Укрзализныци из-за большого спроса, особенно на популярных туристических направлениях.
  • Причинами дефицита билетов является высокий сезон путешествий, ограниченное движение из-за войны, и модернизация поездов.

Начало сезона отпусков в Украине сопровождается массовым недовольством пассажиров –в соцсетях разразились жалобы на невозможность купить билеты на поезда Укрзализныци. Пользователи массово шутят о "нервных срывах", "инфарктах" и попытках поймать желанный билет, будто он – победа в лотерее.

Своим опытом покупки билетов на поезд поделилась пользовательница с ником sunny.voice.ann в тиктоке, передает 24 Канал. Другие пользователи также начали шутить на эту тему.

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Как украинцы покупают билеты на поезд

Билеты на поезда действительно раскупают молниеносно – иногда за несколько минут после открытия продаж. Это особенно заметно на популярных туристических направлениях:

  • во Львов,
  • Одессу,
  • Ужгород,
  • Ивано-Франковск.

Больше всего исчезают места в вагонах повышенного комфорта или ночных поездах.

Украинцы пытаются купить билет на поезд: смотрите видео

Места моментально выкупают: смотрите видео

@anet_godnenko Целый квест с этими билетами Все рассказывают за перекупов. @Укрзализныця 1 вопрос - когда это закончится(??? 2. Где найти этих перекупов?#укрзализныця #билеты #перекупы # #отдых #купитиквитки #поезд #уз #в дорогу #дорога с детьми ♬ оригинальный звук - Bohdan_veselumba

Люди массово пытаются выкупить билеты: смотрите видео

@senta.ram почему все прутся в Карпаты #fyp #укрзализныця #carpathians #карпаты #украина #укртиктокток #украинский #украинскийтикток ♬ оригинальный звук - Bohdan_veselumba

 

Но украинцы не сдаются

Несмотря на трудности, украинцы не теряет ни оптимизма, ни чувства юмора. Некоторые сравнивают утреннюю охоту на билеты с Черной пятницей, другие просто принимают это как новую игру: "Найди билет – получи право на отпуск".

Украинцы шутят о покупке билетов: смотрите видео

@nastyushhkkkka за отпуск договорилась, квартиру сняли, а завоевать билеты - это уже игра не на жизнь, а на смерть#Meme #MemeCut #укрзализныця #поезд #отпуск ♬ оригинальный звук - MemeScreens

Без "нервных срывов" не обошлось: смотрите видео

@stylish_fox Это было совсем нелегко, особенно когда нас четверо и очень хотелось иметь целое купе #укрзализныця #тіктокукраїна #отпуск ♬ original sound - MemeScreens

Почему нет билетов

На это есть несколько причин, в частности:

  • Высокий сезон: июль – август – пик путешествий по Украине, когда большинство украинцев берут отпуска и планируют поездки к морю или в Карпаты.
  • Ограниченное движение из-за войны: не все маршруты восстановлены, а скоростные поезда курсируют только на части направлений. Некоторые маршруты имеют уменьшенное количество рейсов или ограниченное количество вагонов.
  • Модернизация или ремонт состава: часть поездов находится на обслуживании или модернизации.

Как "поймать" билет

Ранее мы писали, что для того, чтобы увеличить шансы на покупку билета на поезд в пик сезона, можно использовать приложение Укрзализныци для отслеживания мест. Также советуем включить оповещения и автоматический выкуп билета.