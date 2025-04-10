Укрпочта закупала куриные ноги: зачем компания это делала

Раньше компания Укрпочта закупала куриные ноги, которые были защитой почтальонов. Может показаться, что такой атрибут ассоциируется с какими-то ритуалами, но все гораздо проще.

На самом деле куриные ноги использовали как защиту от собак в селах и малых городках с частными домами. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью HackYourMom, передает 24 Канал.

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Зачем Укрпочта закупала куриные ноги

Как объяснил Игорь Смелянский, почтальон доставал куриные ноги и бросал собаке, чтобы тот отвлекся.

Более того, я тебе скажу, Укрпочта закупала куриные ноги. Куриные ноги – это меры безопасности. Когда почтальон идет, на него бежит собака, он должен достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. И все,

– рассказал Смелянский.



Укрпочта закупала куриные ноги / Фото Укрпочты

Он заверил, что сейчас работники компании имеют более современные средства защиты.

Интересно! К счастью, сейчас существует немало безопасных и эффективных средств защиты. К примеру, ультразвуковые отпугиватели. Они излучают высокочастотный звук, который не слышит человек, но неприятный для собак. Он заставляет животное остановиться, убежать или по крайней мере потерять интерес. Этот способ гуманный, бесконтактный и не вредит собаке.

Однако в контексте Укрпочты говорится о баллончиках.

Куриные ноги уже не покупаем. У нас есть более современные средства защиты. Баллончик – теперь он есть,

– сказал гендиректор Укрпочты.

Существуют специальные спреи против собак, которые менее агрессивны за те, что используют для самообороны против людей.

Ранее Укрпочта объявила, что аукционы неврученных посылок теперь проводятся в 6 городах: Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком.