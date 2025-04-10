Укрпочта закупала куриные ноги: зачем компания это делала
- Укрпочта ранее закупала куриные ноги для отвлечения собак, чтобы защитить почтальонов в селах и малых городах.
- Сейчас компания использует современные средства защиты, такие как баллончики и ультразвуковые отпугиватели.
Раньше компания Укрпочта закупала куриные ноги, которые были защитой почтальонов. Может показаться, что такой атрибут ассоциируется с какими-то ритуалами, но все гораздо проще.
На самом деле куриные ноги использовали как защиту от собак в селах и малых городках с частными домами. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью HackYourMom, передает 24 Канал.
Смотрите также Страус неожиданно клюнул Бориса Джонсона: забавный момент попал на видео
Зачем Укрпочта закупала куриные ноги
Как объяснил Игорь Смелянский, почтальон доставал куриные ноги и бросал собаке, чтобы тот отвлекся.
Более того, я тебе скажу, Укрпочта закупала куриные ноги. Куриные ноги – это меры безопасности. Когда почтальон идет, на него бежит собака, он должен достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. И все,
– рассказал Смелянский.
Укрпочта закупала куриные ноги / Фото Укрпочты
Он заверил, что сейчас работники компании имеют более современные средства защиты.
Интересно! К счастью, сейчас существует немало безопасных и эффективных средств защиты. К примеру, ультразвуковые отпугиватели. Они излучают высокочастотный звук, который не слышит человек, но неприятный для собак. Он заставляет животное остановиться, убежать или по крайней мере потерять интерес. Этот способ гуманный, бесконтактный и не вредит собаке.
Однако в контексте Укрпочты говорится о баллончиках.
Куриные ноги уже не покупаем. У нас есть более современные средства защиты. Баллончик – теперь он есть,
– сказал гендиректор Укрпочты.
Существуют специальные спреи против собак, которые менее агрессивны за те, что используют для самообороны против людей.
Ранее Укрпочта объявила, что аукционы неврученных посылок теперь проводятся в 6 городах: Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком.