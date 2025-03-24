Получили второй шанс: после успеха мульта "Поток" черных котов в приютах Бразилии стало меньше

В Бразилии черные коты приобрели популярность благодаря успеху мультфильма "Поток. Последний кот на Земле". Люди массово начали забирать из приютов черных пушистиков, даруя им шанс на вторую жизнь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metrópoles.

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Что известно о мультфильме

Латвийский анимационный фильм "Поток. Последний кот на Земле" получил премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Это первый случай в истории Латвии, когда ее фильм получил эту престижную награду. Режиссером ленты выступил Гинтс Зилбалодис, который известен своим уникальным подходом к анимации.

"Поток" является немым фильмом, рассказывающий о приключениях черного кота, который пытается выжить в мире после катастрофического наводнения. На своем пути он встречает других животных, и вместе они ищут безопасное место для жизни.

После ошеломляющего успеха мультфильма в Бразилии наблюдается небывалый интерес к черным котам.



В Бразилии наблюдается небывалый интерес к черным котам / Фото Unsplash

Интересно, что популярность черных питомцев взлетела после того, как в социальных сетях вирусным стал пост жительницы Бразилии, которая объявила о желании отдать черного кота в добрые руки. Добавив к тексту фразу, что отдает "кота типа флоу", автор объявления подкрепила это шутливым изображением в стиле мультфильма – кот стоял рядом со знаменитой золотой статуэткой "Оскар".

Только сегодня я уже трижды слышал, как кто-то называет черных котят "флоу", и теперь не могу думать иначе. Теперь каждый раз, когда вижу черного котенка, автоматически думаю: "О, маленький флоузик!",

– написал один из комментаторов под сообщением.

Тренд поддержала крупнейшая зоозащитная организация в Бразилии Ampara Animal. Ее представители заявили, что мультфильм положительно повлиял на то, как люди относятся к черным котам. Раньше их долгое время считали символом неудач, но теперь интерес к ним заметно увеличился.