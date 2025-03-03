Мужчины становятся женщинами: в Британии распространяется новый тренд

В Великобритании все большую популярность набирает новый тренд, который уже назвали трансмаксинг. Там мужчины притворяются женщинами, чтобы "облегчить себе жизнь".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Празднуют "Масленицу": в оккупированном Мелитополе школьники испекли сладкий танк

Цель трансмаскинга

Понятие Transmaxxing сформировал анонимный шведский лидер Vintologi В нем он описал, что одним из самых больших преимуществ того, чтобы стать женщиной является "преимущество женской эстетики" и это можно использовать для "изъятия ресурсов у мужчин".

Больше об этом! "Трансмаскинг" – это неформальный термин, обозначающий радикальную трансформацию внешности путем сочетания традиционного макияжа, грима, костюмов с современными цифровыми технологиями, в частности дополненной реальностью (AR) и видеоэффектами.

После этого некоторые мужчины в Британии начали менять пол, чтобы получить "женские" преимущества. Говорится о:

дешевле страхование автомобиля,

бесплатное питание

сексе.

Интересно! Цель сторонников движения трансмаскинг – найти себе мужчину и никогда не работать.



В Британии распространяется новый тренд / Фото Channel 4

Как это объясняют сами мужчины

Издание пообщалось с трансмаксером Сэмми. Мужчина от рождения желает, чтобы к нему обращались как к женщине. Известно, что Сэмми уже на пути к окончательному переходу. Она призналась, что не жалеет о своем выборе, ведь ей предлагали "много" бесплатных блюд и напитков от мужчин, и теперь у нее есть постоянный парень.

Я не хочу тратить 70 часов в неделю на работу или искать личного тренера, чтобы стать "настоящим мужчиной,

– подытожила она.



Трансмаксер Сэмми со своим парнем / Фото Channel 4