Блогер попробовал "самое дорогое печенье" в мире и показал свою реакцию

Блогер и сладкоежка Каллум Райан попробовал "самое дорогое" печенье в Великобритании. Свою реакцию он записал на видео и поделился им в соцсетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @thatonecal.

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Райан посетил элитную пекарню Седрика Гроле в Беркли, где подают изысканно оформленные торты, пирожные и горячие напитки. Однако блогера заинтересовало "самое дорогое в стране" печенье. Оно стоит впечатляющие 25 фунтов стерлингов или 1,3 тысячи гривен.

Важная деталь! Печенье, о котором рассказывает блогер, официально не является самым дорогим в мире печеньем. Однако его стоимость действительно значительно больше среднестатистического. Зато официально самое дорогое печенье продает София Деметрий – владелица пекарни Duchess Cookies в Нью-Йорке. Одно ее пирожное стоит 1 тысячу долларов.

Блогер признался, что хотел заказать апельсиновый сок, но увидел, что он стоит (12 фунтов), поэтому передумал. Поэтому, Райан просто решил продегустировать печенье.

Самое дорогое печенье в Великобритании: смотрите видео

Реакция блогера

В обнародованном видео блогер показал свою реакцию на дегустацию печенья.

Это хорошее свежеиспеченное печенье, но не достаточно зернистое по текстуре, как песок. Думал, что оно будет соответствовать той цене, но нет,

– поделился впечатлениями Каллум.

Он добавил, что можно купить вкуснее печенье в супермаркете.