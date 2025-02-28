Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @thatonecal.

Дивіться також Виглядає занадто молодим: у США людині-павуку Тому Голланду не продали пиво його ж бренду

Раян завітав до елітної пекарні Седріка Гроле в Берклі, де подають вишукано оформлені торти, тістечка та гарячі напої. Однак блогера зацікавило "найдорожче в країні" печиво. Воно коштує вражаючі 25 фунтів стерлінгів або ж 1,3 тисячі гривень.

Важлива деталь! Печиво, про яке розповідає блогер, офіційно не є найдорожчим у світі печивом. Однак його вартість дійсно значно більша за середньостатистичне. Натомість офіційно найдорожче печиво продає Софія Деметрій – власниця пекарні Duchess Cookies у Нью-Йорку. Одне її тістечко коштує 1 тисяча доларів.

Блогер зізнався, що хотів замовити апельсиновий сік, але побачив, що він коштує (12 фунтів), тож передумав. Тож, Раян просто вирішив продегустувати печиво.

Найдорожче печиво у Великій Британії: дивіться відео

Реакція блогера

В оприлюдненому відео блогер показав свою реакцію на дегустацію печива.

Це хороше свіжоспечене печиво, але не досить зернисте за текстурою, як пісок. Думав, що воно відповідатиме тій ціні, але ні,

– поділився враженнями Каллум.

Він додав, що можна купити смачніше печиво в супермаркеті.