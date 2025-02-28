Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @thatonecal.
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Райан посетил элитную пекарню Седрика Гроле в Беркли, где подают изысканно оформленные торты, пирожные и горячие напитки. Однако блогера заинтересовало "самое дорогое в стране" печенье. Оно стоит впечатляющие 25 фунтов стерлингов или 1,3 тысячи гривен.
Важная деталь! Печенье, о котором рассказывает блогер, официально не является самым дорогим в мире печеньем. Однако его стоимость действительно значительно больше среднестатистического. Зато официально самое дорогое печенье продает София Деметрий – владелица пекарни Duchess Cookies в Нью-Йорке. Одно ее пирожное стоит 1 тысячу долларов.
Блогер признался, что хотел заказать апельсиновый сок, но увидел, что он стоит (12 фунтов), поэтому передумал. Поэтому, Райан просто решил продегустировать печенье.
Самое дорогое печенье в Великобритании: смотрите видео
Реакция блогера
В обнародованном видео блогер показал свою реакцию на дегустацию печенья.
Это хорошее свежеиспеченное печенье, но не достаточно зернистое по текстуре, как песок. Думал, что оно будет соответствовать той цене, но нет,
– поделился впечатлениями Каллум.
Он добавил, что можно купить вкуснее печенье в супермаркете.