Кит проглотил мужчину на байдарке: жуткое видео разлетелось по сети

В чилийской Патагонии произошел ужасный инцидент. Горбатый кит проглотил мужчину, который в тот момент спокойно плавал на байдарке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об инциденте

Как пишут СМИ, в тот день Адриан Симанкас был на воде со своим отцом. Мужчина плавал в водах Байя-Эль-Агила, что к югу от Пунта-Аренас в Чили. И вдруг кит, очевидно, случайно проглотил его вместе с байдаркой. Жуткий момент снял отец мужчины.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина беззаботно плавает на байдарке. Вдруг горбатый кит выпрыгнул с открытой пастью и проглотил Адриана, а потом выплюнул его обратно.

Я увидел что-то среднее между синим и белым, прошедшее близко к моему лицу, и это было как будто с одной стороны и надо мной. Я не понимал, что происходит, а потом почувствовал, что тону. Я думал, что он съел меня,

– рассказал пострадавший.

К счастью, кит передумал есть мужчину и выплюнул его обратно.

Кит проглотил мужчину на байдарке: смотрите видео

Отец отметил, что очень испугался, ведь не видел сына в течение нескольких секунд.

Это был единственный по-настоящему страшный момент, который я пережил, потому что я не видел его около трех секунд. И вдруг он просто выстрелил,

– вспомнил отец.

Несмотря на ужасный момент, папе и сыну удалось спастись без травм, и они считают, что им повезло избежать трагедии.

Справка. Несмотря на то, что случаи, когда горбатый кит "глотал" человека, действительно случались, животное не может съесть его полностью. Это связано с размером горла кита. Имея огромные размеры (до 16 метров в длину), его пищевод очень маленький – примерно 10 – 15 сантиметров в диаметре. Это означает, что кит физически не способен проглотить человека.