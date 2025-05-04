"А что так можно было": в Индии бык разорвал сеть своими навыками вождения скутера
- В городе Ришикеш, Индия, бык попытался покататься на скутере, что вызвало смех у пользователей интернета.
- Видео инцидента стало вирусным, собрав более 700 тысяч просмотров и много комментариев.
В индийском городе Ришикеш произошел курьезный инцидент. Там на одной из улиц заметили быка, который буквально "сел и поехал" на припаркованном там скутере.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.
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На обнародованных в сети кадрах видно, как бычок проходил по улицам города и заметил припаркованный скутер. Вдруг он решил "покататься".
Женщина, которая увидела действия животного, быстро убежала с ребенком, а тем временем быку удается протолкнуть скутер дальше на пару метров и проехаться со скутером. Но через мгновение, он врезается в ворота соседнего дома, а потом – непринужденно уходит, как будто ничего не произошло вообще.
Именно это и вызвало у пользователей интернета невероятный смех.
В Индии бык хотел покататься на скутере: смотрите видео
Видео не оставило людей равнодушными. И уже по состоянию на сейчас оно собрало более 700 тысяч просмотров и почти 5 тысяч лайков. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "И как вот объяснить кражу скутера страховой компании без камер видеозаписи?";
- "Просто сел и поехал. Ничего особо для Рикикеша, правда же?"
- "Я теперь думаю, каким рогом он управлял рулем, а каким – нажимал на клаксон";
- "Он только что катался на скутере, как на чертовом скейтборде";
- "Индия – это место, где может произойти что угодно. Здесь бывает такое, что не приснится даже в самых фантастических снах".
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