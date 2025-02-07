В аэропорту задержали мужчину с черепом крокодила: как он там оказался

В индийском аэропорту Нью-Дели задержали 32-летнего канадца. В его багаже обнаружили неожиданную находку - голову крокодила.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Курьезный инцидент произошел во время досмотра багажа. У мужчины обнаружили череп с острыми зубами весом примерно 777 граммов. Он был завернут в ткань кремового цвета.

Череп принадлежит виду, который охраняется Законом об охране дикой природы. Кроме него, человек нарушил еще и Таможенный закон. Поэтому, череп изъяли и передали в Департамент лесов и дикой природы для лабораторных исследований.

Этот случай свидетельствует о серьезном нарушении законов о дикой природе и таможне. Сотрудничество между таможенными и лесными департаментами имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы такие объекты дикой природы, охраняемые, не вывозились контрабандой,

– заявила таможня Дели.

Справка. В 2022 году из-за роста авиационного сектора Индии увеличилось и "неправомерное использование аэропортов для контрабанды диких животных" внутри Индии и по всему региону.

Еще немного статистики

В целом Индия входит в первую десятку стран, которая использует авиаперевозки для торговли дикими животными. В частности, в период с 2011 по 2020 год в аэропортах Индии было зафиксировано 141 случай изъятия диких животных. Чаще всего (46%) изымают именно рептилий – крокодилов, ящериц, змей и черепах.