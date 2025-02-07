Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Курйозний інцидент стався під час огляду багажу. У чоловіка виявили череп з гострими зубами вагою приблизно 777 грамів. Він був загорнутий у тканину кремового кольору.

Череп належить виду, який охороняється Законом про охорону дикої природи. Окрім нього, чоловік порушив ще й Митний закон. Тож, череп вилучили та передали до Департаменту лісів та дикої природи для лабораторних досліджень.

Цей випадок свідчить про серйозне порушення законів про дику природу та митницю. Співпраця між митними та лісовими департаментами має вирішальне значення для забезпечення того, щоб такі об'єкти дикої природи, що охороняються, не вивозилися контрабандою,

– заявила митниця Делі.

Довідка. У 2022 році через зростання авіаційного сектора Індії збільшилося і "неправомірне використання аеропортів для контрабанди диких тварин" усередині Індії та по всьому регіону.

Ще трохи статистики

Загалом Індія входить до першої десятки країн, яка використовує авіаперевезення для торгівлі дикими тваринами. Зокрема, у період з 2011 по 2020 рік в аеропортах Індії було зафіксовано 141 випадок вилучення диких тварин. Найчастіше (46%) вилучають саме рептилій – крокодилів, ящірок, змій і черепах.