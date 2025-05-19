Для специфического служения: в Ивано-Франковске провели обучение по экзорцизму

В Ивано-Франковске провели необычный семинар для членов Ассоциации экзорцистов Украины. Известно, что обучение продолжалось в течение четырех дней.

Информация об этом появилась 18 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Тернополяне".

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Что известно о необычном обучении

Как пишет СМИ, семинар проходил с 12 по 15 мая в стенах Ивано-Франковской духовной семинарии имени священномученика Иосафата. Председательствовали на таких встречах:

Владыка Дмитрий Григорак,

Епарх Бучачский,

председатель Ассоциации экзорцистов УГКЦ.

Многие люди имеют в своих домах Священное Писание, которое, к сожалению, не берут в руки и не читают, оно просто стоит на полке ... Однако в сегодняшнем Евангелии мы слышали слова Господа,

– сказал Епископ Владыка Дмитрий к отцам-экзорцистам в своей проповеди.



в Ивано-Франковске провели обучение по экзорцизму / Фото "Тернополяне"

Во время прохождения обучения экзорцисты имели возможность взаимно делиться опытом своего специфического служения.

Интересно знать! Экзорцисты – это люди, которые осуществляют экзорцизм – обряд изгнания злых духов или демонов из человека, места или предмета. Чаще всего этот термин используется в религиозном контексте.



В христианстве, особенно в католической церкви, экзорцисты – это священники, которые имеют специальное разрешение от епископа на проведение обрядов экзорцизма. Они читают особые молитвы, псалмы и используют святую воду, крест или другие атрибуты веры.

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