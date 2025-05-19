Для специфического служения: в Ивано-Франковске провели обучение по экзорцизму
- В Ивано-Франковске провели четырехдневный семинар для членов Ассоциации экзорцистов Украины.
- Экзорцисты обменивались опытом специфического служения во время обучения.
В Ивано-Франковске провели необычный семинар для членов Ассоциации экзорцистов Украины. Известно, что обучение продолжалось в течение четырех дней.
Информация об этом появилась 18 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Тернополяне".
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Что известно о необычном обучении
Как пишет СМИ, семинар проходил с 12 по 15 мая в стенах Ивано-Франковской духовной семинарии имени священномученика Иосафата. Председательствовали на таких встречах:
- Владыка Дмитрий Григорак,
- Епарх Бучачский,
- председатель Ассоциации экзорцистов УГКЦ.
Многие люди имеют в своих домах Священное Писание, которое, к сожалению, не берут в руки и не читают, оно просто стоит на полке ... Однако в сегодняшнем Евангелии мы слышали слова Господа,
– сказал Епископ Владыка Дмитрий к отцам-экзорцистам в своей проповеди.
в Ивано-Франковске провели обучение по экзорцизму / Фото "Тернополяне"
Во время прохождения обучения экзорцисты имели возможность взаимно делиться опытом своего специфического служения.
Интересно знать! Экзорцисты – это люди, которые осуществляют экзорцизм – обряд изгнания злых духов или демонов из человека, места или предмета. Чаще всего этот термин используется в религиозном контексте.
В христианстве, особенно в католической церкви, экзорцисты – это священники, которые имеют специальное разрешение от епископа на проведение обрядов экзорцизма. Они читают особые молитвы, псалмы и используют святую воду, крест или другие атрибуты веры.
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