GTA по-русски: в Калининграде пьяный водитель уничтожил 11 машин на глазах

В российском городе Калининград произошел курьезный инцидент. Мужчина на "Мустанге" решил устроить покатушки в стиле игры GTA.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA Live.

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По данным издания, мужчина был пьян. В таком состоянии он повредил сразу 11 машин. Произошло это прямо на глазах у их владельцев. В сети уже сравнивают действия мужчины с известной игрой GTA.

Интересно знать! Grand Theft Auto (GTA) – это серия видеоигр, известна своим открытым миром. Игроки выполняют миссии, участвуют в различных активностях и исследуют большие города, вдохновленные реальными мегаполисами.



Также игроки могут взаимодействовать с другими предметами, в частности крушить машины. А сильные повреждения могут даже привести к возгоранию двигателя или взрыву автомобиля, создавая дополнительные опасности для игрока и окружающих.

Инцидент в Калининграде попал на видео. На обнародованных кадрах видно, как черный "Мустанг" сначала врезается в одно авто, но это его не останавливает и он продолжает дальше крушить машины. Сам "Мустанг" также пострадал – у него частично отвалился бампер.

В Калининграде водитель разбил 11 машин: смотрите видео

Вероятно, водитель "Мустанга" хотел запарковаться, но по дороге снес еще несколько авто. Ошеломленные владельцы бросились в погоню и смогли остановить машину. Известно, что хулигана передали полиции.

Впечатляет, но "Мустанг" оказался арендованным.