В Киеве открыли первый в Украине интерактивный музей математики
- В Киеве открыли первый в Украине интерактивный музей математики "Кубоид" с сотнями экспонатов и учебными зонами.
- Музей будет доступен для посетителей в мае 2025 года.
В Киеве открыли уникальный музей математики, который является одним из пяти на весь мир. "Кубоид" насчитывает сотни экспонатов, тематических зон и учебных пространств, которые помогут школьникам "почувствовать" математику.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки.
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Что известно о новом музее
Как отмечают в ведомстве, такой музей будет полезен не только ученикам школ, но и учителям. Ведь так они смогут повысить свою квалификацию или же лучше привлечь детей к изучению математики.
Важно! Музей расположен в третьем павильоне Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Для посетителей он станет доступным в мае 2025 года. Входной билет стоит 400 грн, школьный билет для организованных групп от 10 учеников – 320 гривен. Вход для льготных категорий – бесплатно.
В "Кубоиде" есть 6 тематических зон и 4 учебных пространства для школьников и педагогов. Для педагогов в музее будут предлагать курсы, тренинги для интерактивного обучения, а также платформу для обмена опытом и повышения квалификации.
В интерактивном математическом музее посетители смогут через игру:
- решать задачи,
- изучать теорию,
- развивать критическое мышление,
- логику и пространственное воображение.
Каждый экспонат – это маленькое научное приключение. Например, "Отбитие пенальти" учит анализировать углы и траектории, а "Небоскреб" помогает понять принципы инженерии через моделирование зданий. Образовательный процесс построен на принципах обучения через действие: тестируем – видим результат – делаем вывод,
– говорится на сайте музея "Кубоид".
В Киеве открыли первый в Украине интерактивный музей математики / Фото МОН
Музей посетили супруги Зеленские
Музей уже посетили супруги Владимир и Елена Зеленские. Президент в сопровождении Первой леди ознакомился с экспонатами и отметил, что гордится нашей молодежью, которая не останавливается даже во времена войны.
Такие места, как "Кубоид", помогут еще лучше понимать математику и тренировать критическое мышление, важное для любой профессии. Спасибо всем, кто присоединился к созданию музея, каждому и каждой, кто работает, чтобы украинские дети имели возможности для обучения и развития,
– написал Зеленский.
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