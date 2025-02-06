Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский краеведческий музей. Он начал создание электронного каталога своей фондовой коллекции, что позволит сохранить памятники украинской культуры и будет способствовать расследованию преступлений России против культурного наследия Украины.

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Мариупольский музей восстанавливает утраченную коллекцию

В результате российского вторжения большинство экспонатов музея было уничтожено или незаконно вывезено оккупантами.

Работа над каталогом имеет целью не только воссоздать утраченные экспонаты в цифровом виде, но и создать важный ресурс для исследователей, искусствоведов и ученых. Этот проект станет важным инструментом для фиксации и исследования преступлений России, а также для защиты остатков коллекции от дальнейших угроз.

Символично, что работа над каталогом пришлась на 105-ю годовщину со дня основания Мариупольского краеведческого музея.

Коллекция, насчитывавшая около 60 тысяч экспонатов, была значительно повреждена в результате бомбежек и пожаров, вызванных войной. Сейчас музей продолжает работать в экзиле, чтобы восстановить свою ценную коллекцию хотя бы в цифровом формате.