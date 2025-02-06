Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Маріупольський краєзнавчий музей. Він розпочав створення електронного каталогу своєї фондової колекції, що дозволить зберегти пам'ятки української культури та сприятиме розслідуванню злочинів Росії проти культурної спадщини України.

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Маріупольський музей відновлює втрачену колекцію

В результаті російського вторгнення більшість експонатів музею була знищена або незаконно вивезена окупантами.

Робота над каталогом має на меті не лише відтворити втрачені експонати в цифровому вигляді, а й створити важливий ресурс для дослідників, мистецтвознавців та науковців. Цей проєкт стане важливим інструментом для фіксації та дослідження злочинів Росії, а також для захисту залишків колекції від подальших загроз.

Символічно, що робота над каталогом припала на 105-ту річницю з дня заснування Маріупольського краєзнавчого музею.

Колекція, що налічувала близько 60 тисяч експонатів, була значно пошкоджена внаслідок бомбардувань та пожеж, спричинених війною. Зараз музей продовжує працювати в екзилі, аби відновити свою цінну колекцію хоча б у цифровому форматі.