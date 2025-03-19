Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки.

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Що відомо про новий музей

Як зазначають у відомстві, такий музей буде корисний не лише учням шкіл, але й вчителям. Адже так вони зможуть підвищити свою кваліфікацію або ж краще залучити дітей до вивчення математики.

Важливо! Музей розміщений у третьому павільйоні Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) у Києві. Для відвідувачів він стане доступним у травні 2025 року. Вхідний квиток коштує 400 грн, шкільний квиток для організованих груп від 10 учнів – 320 гривень. Вхід для пільгових категорій – безкоштовно.

У "Кубоїді" є 6 тематичних зон та 4 навчальні простори для школярів та педагогів. Для освітян у музеї пропонуватимуть курси, тренінги для інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

В інтерактивному математичному музеї відвідувачі зможуть через гру:

розв'язувати задачі,

вивчати теорію,

розвивати критичне мислення,

логіку та просторову уяву.

Кожен експонат – це маленька наукова пригода. Наприклад, "Відбиття пенальті" вчить аналізувати кути й траєкторії, а "Хмарочос" допомагає зрозуміти принципи інженерії через моделювання будівель. Освітній процес побудований на принципах навчання через дію: тестуємо – бачимо результат – робимо висновок,

– мовиться на сайті музею "Кубоїд".

У Києві відкрили перший в Україні інтерактивний музей математики / Фото МОН

Музей відвідало подружжя Зеленських

До музею вже завітало подружжя Володимира та Олени Зеленських. Президент у супроводі Першої леді ознайомився з експонатами та наголосив, що пишається нашою молоддю, яка не зупиняється навіть у часи війни.

Такі місця, як "Кубоїд", допоможуть ще краще розуміти математику й тренувати критичне мислення, важливе для будь-якої професії. Дякуємо всім, хто долучився до створення музею, кожному й кожній, хто працює, щоб українські діти мали можливості для навчання та розвитку,

– написав Зеленський.

Володимир Зеленський з дружиною у музеї "Кубоїд": дивіться відео

Тим часом Маріупольський краєзнавчий музей створює електронний каталог для збереження культурної спадщини та розслідування злочинів Росії проти України за підтримки Товариства Рафаеля Лемкіна.