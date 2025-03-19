Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки.
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Що відомо про новий музей
Як зазначають у відомстві, такий музей буде корисний не лише учням шкіл, але й вчителям. Адже так вони зможуть підвищити свою кваліфікацію або ж краще залучити дітей до вивчення математики.
Важливо! Музей розміщений у третьому павільйоні Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) у Києві. Для відвідувачів він стане доступним у травні 2025 року. Вхідний квиток коштує 400 грн, шкільний квиток для організованих груп від 10 учнів – 320 гривень. Вхід для пільгових категорій – безкоштовно.
У "Кубоїді" є 6 тематичних зон та 4 навчальні простори для школярів та педагогів. Для освітян у музеї пропонуватимуть курси, тренінги для інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.
В інтерактивному математичному музеї відвідувачі зможуть через гру:
- розв'язувати задачі,
- вивчати теорію,
- розвивати критичне мислення,
- логіку та просторову уяву.
Кожен експонат – це маленька наукова пригода. Наприклад, "Відбиття пенальті" вчить аналізувати кути й траєкторії, а "Хмарочос" допомагає зрозуміти принципи інженерії через моделювання будівель. Освітній процес побудований на принципах навчання через дію: тестуємо – бачимо результат – робимо висновок,
– мовиться на сайті музею "Кубоїд".
У Києві відкрили перший в Україні інтерактивний музей математики / Фото МОН
Музей відвідало подружжя Зеленських
До музею вже завітало подружжя Володимира та Олени Зеленських. Президент у супроводі Першої леді ознайомився з експонатами та наголосив, що пишається нашою молоддю, яка не зупиняється навіть у часи війни.
Такі місця, як "Кубоїд", допоможуть ще краще розуміти математику й тренувати критичне мислення, важливе для будь-якої професії. Дякуємо всім, хто долучився до створення музею, кожному й кожній, хто працює, щоб українські діти мали можливості для навчання та розвитку,
– написав Зеленський.
Володимир Зеленський з дружиною у музеї "Кубоїд": дивіться відео
Тим часом Маріупольський краєзнавчий музей створює електронний каталог для збереження культурної спадщини та розслідування злочинів Росії проти України за підтримки Товариства Рафаеля Лемкіна.