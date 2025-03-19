Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки.

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Что известно о новом музее

Как отмечают в ведомстве, такой музей будет полезен не только ученикам школ, но и учителям. Ведь так они смогут повысить свою квалификацию или же лучше привлечь детей к изучению математики.

Важно! Музей расположен в третьем павильоне Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Для посетителей он станет доступным в мае 2025 года. Входной билет стоит 400 грн, школьный билет для организованных групп от 10 учеников – 320 гривен. Вход для льготных категорий – бесплатно.

В "Кубоиде" есть 6 тематических зон и 4 учебных пространства для школьников и педагогов. Для педагогов в музее будут предлагать курсы, тренинги для интерактивного обучения, а также платформу для обмена опытом и повышения квалификации.

В интерактивном математическом музее посетители смогут через игру:

решать задачи,

изучать теорию,

развивать критическое мышление,

логику и пространственное воображение.

Каждый экспонат – это маленькое научное приключение. Например, "Отбитие пенальти" учит анализировать углы и траектории, а "Небоскреб" помогает понять принципы инженерии через моделирование зданий. Образовательный процесс построен на принципах обучения через действие: тестируем – видим результат – делаем вывод,

– говорится на сайте музея "Кубоид".

В Киеве открыли первый в Украине интерактивный музей математики / Фото МОН

Музей посетили супруги Зеленские

Музей уже посетили супруги Владимир и Елена Зеленские. Президент в сопровождении Первой леди ознакомился с экспонатами и отметил, что гордится нашей молодежью, которая не останавливается даже во времена войны.

Такие места, как "Кубоид", помогут еще лучше понимать математику и тренировать критическое мышление, важное для любой профессии. Спасибо всем, кто присоединился к созданию музея, каждому и каждой, кто работает, чтобы украинские дети имели возможности для обучения и развития,

– написал Зеленский.

Владимир Зеленский с женой в музее "Кубоид": смотрите видео

Тем временем Мариупольский краеведческий музей создает электронный каталог для сохранения культурного наследия и расследования преступлений России против Украины при поддержке Общества Рафаэля Лемкина.