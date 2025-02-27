Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @meanit.really.

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Едва ли не каждый человек хотя бы раз в жизни играл в "Монополию". Ее правила довольно просты, а сама игра – увлекательная и интересная, как для малого количества людей, так и для больших компаний. Однако мало кто знает, что на самом деле игра имела предшественницу, которая осталась без внимания.

Что известно об игре "Монополия"

Одну из самых популярных настольных игр создал Чарльз Дерроу. 100 лет назад он сделал первый прототип и продал его Parker Brothers.

Но в этой истории не упоминалось участие другого человека,

– отметил автор ролика.

За 30 лет до выхода "Монополии" появилась игра "Землевладелец", которую придумала дизайнер и активистка Элизабет Магги. Своей настольной игрой она хотела показать, какие проблемы возникают из-за неравенства и монополизации земли.

Тайна игры "Монополия": смотрите видео

Что нужно знать об игре "Землевладелец"

Эта игра имела 2 варианта правил:

антимонопольный – где все получают выгоду от развития территорий;

– где все получают выгоду от развития территорий; монопольный – где один становится богаче, а другие– беднее.

Элизабет пыталась выпустить "Землевладелец" через Parker Brothers, но ей отказали, считая, что правила слишком трудны. Потому Элизабет решила делать все самостоятельно. Сначала она получила патент на нее, а затем печаталась в маленьких изданиях.

Однажды Чарльз Дерроу увидел игру "Землевладелец" у своих друзей, поиграл в нее и решил переделать правила игры. Впоследствии он выпустил свою игру под названием "Монополия", которую все мы хорошо знаем. Элизабет получила от Parker Brothers всего 500 долларов, в то время как Чарльз получал % от каждой проданной игры.

Получилось довольно иронично, ведь игра, которая создавалась для борьбы с экономическим неравенством, буквально стала монополистом,

– отметил автор видео.