Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @meanit.really.

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Чи не кожна людина хоча б раз у житті грала у "Монополію". Її правила доволі прості, а сама гра – захоплива та цікава, як для малої кількості людей, так і для великих компаній. Однак мало хто знає, що насправді гра мала попередницю, яка залишилася без уваги.

Що відомо про гру "Монополія"

Одну з найпопулярніших настільних ігор створив Чарльз Дерроу. 100 років тому він зробив перший прототип та продав його компанії Parker Brothers.

Але у цій історії не згадувалася участь іншої людини,

– зазначив автор ролика.

За 30 років до виходу "Монополії" з'явилася гра "Землевласник", яку вигадала дизайнерка та активістка Елізабет Маггі. Своєю настільною грою вона хотіла показати, які проблеми виникають через нерівність та монополізацію землі.

Таємниця гри "Монополія": дивіться відео

Що варто знати про гру "Землевласник"

Ця гра мала 2 варіанти правил:

антимонопольний – де всі отримують вигоду від розвитку територій;

– де всі отримують вигоду від розвитку територій; монопольний – де один стає багатшим, а інші – біднішими.

Елізабет намагалася випустити "Землевласник" через Parker Brothers, але їй відмовили, вважаючи, що правила занадто важкі. Тому Елізабет вирішила робити все самостійно. Спершу вона отримала патент на неї, а потім друкувалася у маленьких виданнях.

Одного дня Чарльз Дерроу побачив гру "Землевласник" у своїх друзів, пограв у неї і вирішив переробити правила гри. Згодом він випустив свою гру під назвою "Монополія", яку всі ми добре знаємо. Натомість Елізабет отримала від Parker Brothers лише 500 доларів, тоді як Чарльз отримував % від кожної проданої гри.

Вийшло доволі іронічно, адже гра, яка створювалася для боротьби з економічною нерівністю, буквально стала монополістом,

– зазначив автор відео.