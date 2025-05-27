Приняла за собаку: в США женщина приняла крокодила за домашнего любимца: в США женщина приняла крокодила за домашнего любимца

В американском штате Луизиана женщина заметила аллигатора без хвоста. Сначала она приняла рептилию за домашнего любимца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Американка Эшлин Бартоломью рассказала, что обнаружила рептилию на трассе, когда везла детей домой с тренировки по бейсболу. Она не могла понять, что это за животное, ведь у крокодила не было хвоста. Тогда она остановилась и сняла на видео, как крокодил спокойно идет к каналу.

Сначала я не могла понять, что это – аллигатор, большая собака или что-то еще,

– сказала водитель.

Выяснилось, хвост рептилии был полностью оторван, вероятно, в драке с другим аллигатором. Подобные травмы не редкость среди этих животных.

Важно знать! У крокодила может не быть хвоста по нескольким причинам. Обычно они связаны с травмами или генетическими аномалиями. Заметим, что крокодилы – очень агрессивные животные, особенно между собой. Во время драк за территорию, еду или самку они могут откусывать друг другу части тела, в том числе и хвост. В дикой природе или неволе это бывает довольно часто.



В США женщина приняла крокодила за домашнего любимца / Фото Storyful

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