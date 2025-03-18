В мотеле США нашли настоящего аллигатора: как он там оказался

В одном из мотелей американского штата Мичиган обнаружили живого аллигатора. Его длина составляла метр, но, несмотря на свои размеры, он не представлял реальную угрозу для людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Detroit Free Press.

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Как аллигатор оказался в мотеле

Рептилию обнаружили уборщики, когда зашли в один из недавно освобожденных номеров.

Мы просто зашли, чтобы убрать номер, и когда мой племянник заглянул под кровать, Уолли был там. Он был очень дружелюбным аллигатором, поэтому я не чувствовал страха. Он позволил полицейским подержать его и так далее,

– рассказал менеджер мотеля Гэри.



Полицейские с аллигатором / Фото Jam Press

Впоследствии выяснилось, что Уолли – именно так зовут аллигатора – принадлежал мужчине, который путешествует с экзотическими животными и демонстрирует их в школах. Но каким-то образом владелец забыл его в номере. Он был рад вернуть рептилию, которую любит, ведь сначала подумал, что она исчезла.

Интересно! Аллигаторы - это большие хищные рептилии, которые принадлежат к семейству аллигаторовых. Они похожи на крокодилов, но имеют несколько отличий. Взрослые американские аллигаторы могут достигать 4 – 5 метров в длину. В природе живут около 35 – 50 лет, а в неволе даже до 80 лет. Молодые аллигаторы едят насекомых, рыбу, амфибий. Взрослые охотятся на крупных рыб, черепах, птиц и даже оленей.

В другом американском штате – Теннесси – четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами. Питоны, хоть и не ядовитые, могут быть опасными для людей и животных.