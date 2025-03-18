Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Detroit Free Press.

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Как аллигатор оказался в мотеле

Рептилию обнаружили уборщики, когда зашли в один из недавно освобожденных номеров.

Мы просто зашли, чтобы убрать номер, и когда мой племянник заглянул под кровать, Уолли был там. Он был очень дружелюбным аллигатором, поэтому я не чувствовал страха. Он позволил полицейским подержать его и так далее,

– рассказал менеджер мотеля Гэри.



Полицейские с аллигатором / Фото Jam Press

Впоследствии выяснилось, что Уолли – именно так зовут аллигатора – принадлежал мужчине, который путешествует с экзотическими животными и демонстрирует их в школах. Но каким-то образом владелец забыл его в номере. Он был рад вернуть рептилию, которую любит, ведь сначала подумал, что она исчезла.

Интересно! Аллигаторы - это большие хищные рептилии, которые принадлежат к семейству аллигаторовых. Они похожи на крокодилов, но имеют несколько отличий. Взрослые американские аллигаторы могут достигать 4 – 5 метров в длину. В природе живут около 35 – 50 лет, а в неволе даже до 80 лет. Молодые аллигаторы едят насекомых, рыбу, амфибий. Взрослые охотятся на крупных рыб, черепах, птиц и даже оленей.

В другом американском штате – Теннесси – четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами. Питоны, хоть и не ядовитые, могут быть опасными для людей и животных.