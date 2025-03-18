Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Detroit Free Press.

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Як алігатор опинився у мотелі

Рептилію виявили прибиральники, коли зайшли в один з нещодавно звільнених номерів.

Ми просто зайшли, щоб прибрати номер, і коли мій племінник заглянув під ліжко, Воллі був там. Він був дуже доброзичливим алігатором, тому я не відчував страху. Він дозволив поліцейським потримати його і таке інше,

– розповів менеджер мотелю Гері.



Поліцейські з алігатором / Фото Jam Press

Згодом з'ясувалося, що Воллі – саме так звати алігатора – належав чоловікові, який подорожує з екзотичними тваринами і демонструє їх у школах. Але якимось чином власник забув його у номері. Він був радий повернути рептилію, яку любить, адже спершу подумав, що вона зникла.

Цікаво! Аллігатори — це великі хижі рептилії, які належать до родини алігаторових. Вони схожі на крокодилів, але мають кілька відмінностей. Дорослі американські алігатори можуть досягати 4 – 5 метрів у довжину. У природі живуть близько 35 – 50 років, а в неволі навіть до 80 років. Молоді алігатори їдять комах, рибу, амфібій. Дорослі полюють на великих риб, черепах, птахів і навіть оленів.

В іншому американському штаті – Теннессі – четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами. Пітони, хоч і не отруйні, можуть бути небезпечними для людей та тварин.