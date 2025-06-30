В африканской пустыне нашли розовый холодильник: как он там оказался
- В Намибии посреди пустыни обнаружили розовый холодильник, установленный туристическим советом страны для путешественников.
- Холодильник работает на солнечной энергии, его регулярно пополняют напитками, но из-за популярности он быстро опустошается.
- Экспозиция включает также розовые стулья и расположена на холме, что позволяет насладиться видами пустыни.
В Намибии обнаружили неожиданную находку - розовый холодильник, который стоял посреди одной из старейших и самых сухих африканских пустынь мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.
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Холодильник посреди пустыни
Как отмечают очевидцы, розовый холодильник расположен всего в 20 минутах езды главной дороги, пересекающей пустыню Намиб с севера на юг. Интересно, что кроме самого холодильника, там стоят также розовые стулья.
Такая необычная экспозиция расположена на вершине небольшого холма. И это просто идеальное место, чтобы насладиться природной красотой пустыни Намиб и "полюбоваться впечатляющим закатом".
Как выглядит холодильник посреди пустыни: смотрите видео
Как холодильник оказался в пустыне
Как отмечают СМИ, розовый холодильник установили представители туристического совета правительства Намибии. Он стал одной из самых популярных достопримечательностей африканской страны. Эту экспозицию установили для путешественников, которые хотят утолить жажду и немножко отдохнуть.
Сам холодильник работает на солнечной энергии, доступ к нему бесплатный. Его регулярно пополняют различными напитками, такими как бутилированная вода и чай со льдом. Однако из-за его популярности среди путешественников, к концу дня холодильник становится полностью пустым.
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