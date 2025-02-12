Норвежская компания Mowi, которая является одним из крупнейших производителей морепродуктов, заявила, что готова платить рыбакам за вылов лососей, которые сбежали с фермы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о сбежавшем лососе

Как пояснила компания, из искусственного вольера во время шторма вырвалось ориентировочно 27 000 рыб. Чтобы вернуть рыбу обратно, компания позволила заниматься рыбалкой в зоне поиска.

Более того, рыбакам предлагают 500 крон, что составляет примерно 44 доллара за рыбу. Лосося нужно сдавать в специальные приемные пункты.

Справка. Фермерский и дикий лосось имеют существенные различия в питании, цвете, составе полезных веществ и даже во вкусе. Дикий лосось вылавливается в естественных условиях – океанах, морях, реках. Между тем фермерский лосось выращивается на специальных рыбных фермах в искусственных водоемах или сетях в море.



В Норвегии рыбакам будут платить деньги за сбежавшего лосося / Фото Unsplash

Почему это важно

Фермерский лосось угрожает дикой популяции, поскольку распространяет морских вшей и создает конкуренцию за нерестилища.

По оценкам исследователей, две трети дикого лосося в Норвегии имеют генетическое вмешательство из-за контактов с фермерской рыбой. В 2024 году численность дикого лосося в стране достигла исторического минимума, из-за чего власти запретили вылов в более 30 реках.