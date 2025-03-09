"Сон по расписанию": в Перу собака рассмешила посетителей фестиваля –что она делала

В перуанском городе Аякучо состоялся фестиваль традиционной музыки во время которого произошел курьезный инцидент. Собака стала звездой сети благодаря своей реакции на игру исполнителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ViralHog.

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Что произошло на фестивале

Курьезное поведение собаки сняли 2 марта во время фестиваля традиционной музыки. Исполнители из группы Legendarios Morochucos comparsa шли по площади со своим номером и заметили собаку на своем пути.

Четвероногий лег прямо на площади вверх лапами, крепко спав в забавной позе. Это вызвало бурную реакцию у зрителей. Несмотря на курьезность ситуации, исполнители профессионально продолжили исполнять свою партию.

Что произошло на фестивале: смотрите видео

Что об этом говорят владельцы собаки

Владельцы собаки иронично написали, что четвероногий репетировал эту позу "более месяца" до начала фестиваля, а во время выступления "показывал свою усталость и притворялся спящим". Они отметили, что любимец "отражал всю свою любовь ко сну" и не вставал несмотря на толпу музыкантов и людей на площади.

Такое поведение собаки вызвало настоящий фурор в сети: