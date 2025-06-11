Туалетные ассоциации: поляки устроили референдум, чтобы переименовать село
- Польское село Каловице провело референдум по изменению названия из-за негативных ассоциаций.
- Из 96 избирателей 68 проголосовали, и название решили не менять, поскольку большинство не поддержало эту идею.
- Молодежь была больше заинтересована в изменении названия, тогда как старшие жители боялись бюрократических трудностей.
Поляки решили изменить название одного из сел на что-то "более приличное". Для этого они даже организовали и провели референдум.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dorzeczy kraj.
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Что известно о названии села
Говорится о польском селе, которое называется Каловице (Kałowice). Его название вызывает неуклюжие ассоциации из-за корня слова – "kał", которое имеет аналогичное значение, как и в украинском языке.
Справка. Село Каловице расположено в Нижнесилезском воеводстве, в Тшебницком районе, в гмине Завоня. В 1975 – 1998 годах оно административно принадлежало к Вроцлавскому воеводству.
Такое название особенно не нравится молодежи.
Некоторым жителям, преимущественно из молодого поколения, название не нравилось. Оно вызывало плохие ассоциации. Старшие были более сдержанными в этом вопросе, боялись бюрократии,
– отметили местные СМИ.
В селе устроили референдум / Фото Unsplash
Как состоялся референдум
Сам референдум в Каловице по изменению названия села состоялся 6 июня. Несмотря на то, что голосование было тайным, немало людей не пришли на него. Из 96 человек участие в голосовании приняли лишь 68 человек:
- 32 человека проголосовали за изменение названия города.
- 34 жителя проголосовали против.
- Было два недействительных голоса, одна пустая карточка и одна неправильно заполненная карточка.
Таким образом, название Каловице изменить не удалось.
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