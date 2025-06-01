В России горе-автомобилист случайно поджег заправку: курьезное видео
- На Сахалине водитель случайно поджег заправку, пытаясь отогнать насекомое вейпом, что привело к пожару.
- Полиция установила личность водителя и проводит следственные действия, призывая избегать использования открытого огня вблизи топливных систем.
На Сахалине произошел курьезный инцидент, который мог завершиться настоящей трагедией. Автомобилист поджег заправку –и все из-за жука.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в российских телеграмм-каналах.
Смотрите также В Германии пассажиров высадили из поезда на полпути, потому что он был слишком "грязный"
Инцидент произошел на одной из заправочных станций. Водитель заметил насекомое вблизи люка бензобака и попытался отогнать его вейпом. Именно после этого – вероятно из-за искры или нагретого элемента – произошел пожар.
Кадры с места происшествия стремительно разлетелись по соцсетям. Огонь охватил часть АЗС, но пострадавших нет. Правоохранители уже установили личность мужчины – с ним проводят следственные действия.
В России горе-автомобилист случайно поджег заправку: смотрите видео
Полиция призывает водителей не применять открытый огонь или нагревательные устройства вблизи топливных систем. Ведь даже мелкая неосторожность может обернуться большой бедой.
Интересно! В редких случаях пожар или возгорание действительно может произойти из-за вейпа. Но обычно это связано не с самим парением, а с искрой или жаром из нагревательного элемента. А в среде, насыщенной парами бензина, даже небольшая искра или раскаленный металл могут привести к возгоранию.
Ранее мы писали о другом автомобилисте, которого лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом состоянии. После этого мужчина прибыл в полицейский участок на карете, запряженной лошадьми.