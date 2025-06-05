Пахнет диктатором: россияне теперь могут купить свечу с "ароматом Путина"

Кажется, россияне уже давно пробили дно и не могут сделать что-то более абсурдное, чем то, что уже сделали. Но представители страны-агрессора все же продолжают нас удивлять.

На этот раз стало известно, что в России появились ароматические свечи с запахом российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о свечах

Свечи имеют название:

Путин Black Vanilla,

Путин Dark Amber.

Их начали продавать на российском маркетплейсе Wildberries. По словам производителя, деревянный фитиль создает звук, похожий на потрескивание дров в камине. Цена свечи составляет 546 рублей (около 290 гривен). На этикетке изображен кремлевский лидер, однако состав и источник аромата, называемого "запахом президента", остаются неизвестными.

В описании товара пишет, что эти свечи надо дарить близким, хотя настоящего запаха Путина в ней нет: "Ароматизированная интерьерная свеча ручной работы изготавливается из натурального воска". Свечи продает компания Ex-market, но, судя по отзывам, именно этим товаром не интересуются.



В России начали выпускать ароматизированные свечи с запахом Путина / Фото из соцсетей

Другие абсурдные свечи

Компания Ex-market уже реализовала более 25 тысяч товаров на российской платформе. Этот производитель также предлагает целую серию товаров с пропагандистскими названиями:

"Россия: символика Империя РФ",

"Аромат "Поддержи наших!",

"Аромат патриотизма" (с изображением российских солдат на фоне разрушенных украинских городов),

"Аромат эстетики России".

Ранее мы писали, что российские чиновники планируют запретить "Гарри Поттера" и "Игру престолов" из-за якобы пропаганды чайлдфри.