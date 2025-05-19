"Зайдешь, зайдешь еще ко мне, моя птичка": в сети распространяется смешной тренд с песней Ziferblat

Евровидение-2025 уже отгремело, но мемы и тренды еще долго будут радовать украинцев. Так, в соцсетях набирает популярность новый юмористический тренд, вдохновленный песней украинской группы Ziferblat.

В чем заключается новый вирусный тренд – рассказывает 24 Канал.

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Новый тренд вирусится в сети

Фраза "Зайдешь, зайдешь еще ко мне, моя птичка" стала основой для вирусных видео и мемов, в которых пользователи в шутку описывают жизненные ситуации, когда кто-то уходит "навсегда", но все понимают: возвращение неизбежно.

Суть тренда – показать ироничные моменты прощания, в которых герой уверенно покидает место, человека или ситуацию, но зритель (а вместе с ним – и создатель видео) знает, что это ненадолго. Пользователи тиктока активно приобщаются к тренду, демонстрируя свой креатив и самоиронию.

В соцсетях распространяется новый тренд: смотрите видео

Тренд описывает жизненные ситуации: смотрите видео

В соцсетях новый тренд: смотрите видео

Когда уходишь "навсегда", но все знают правду: смотрите видео

Тренд о неизбежном возвращении: смотрите видео

Украинская песня покоряет ленту: смотрите видео

Драматическое "прощай" превращается в шутку: смотрите видео

Добавим, что группа Ziferblat, которая представляла Украину на нынешнем песенном конкурсе Евровидение, заняла 9-е место. Максимальный балл в 12 пунктов Украина получила от зрителей из Чехии, Израиля и Польши. Другие страны, поддержавшие Ziferblat высокими баллами, включают Грузию, Португалию, Испанию, Кипр и "остальной мир".