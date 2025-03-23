"Гуцулка-гуцулка": в тиктоке завирусился тренд под песню румынского певца – что означает песня

Последние недели украиноязычный тикток просто разрывает песня "Гуцулка-гуцулка" румынского певца. Несмотря на то, что песня была создана уже давно, второе дыхание и популярность она получила только сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @ukrainianvibe.news.

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Что известно о вирусном тренде

Изюминкой этого тренда является именно музыка, которая напоминает коломыйки. Оригинальную мелодию исполнил молдавский певец Николае Глеб. Он всю жизнь популяризировал молдавский фольклор, который перекликается с карпатским. В своей песне "Гуцулка-гуцулка" он пел о гуцулке – девушке с гор, которую очень любит автор.

Но песня получила второе дыхание и популярность в тиктоке, когда ее перепел румынский артист Николау Петрица, изменив текст на рандомные фразы.

Что известно о вирусном тренде, который разрывает сеть: смотрите видео

Сейчас под этот трек снимают много видео с животными.

Животные присоединились к милому тренду: смотрите видео

Какие милые видео снимают хозяева со своими любимцами: смотрите видео

Новый тренд завирусился в тиктоке: смотрите видео

В комментариях люди были шокированы, что песня поется не на украинском, ведь они думали, что слова песни – это гуцульский диалект. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Я целый день пою "кицюлька, кицюлька". А то "гуцулка, гуцулка".

"Я под нее просыпаюсь и под нее ложусь спать... уже нет сил... потому что котиков и собачек блочить не хочу".

"Я думала там поется коцулька (про котика)".

Вместе с тем сеть активно разрывает танец из ситкома "Принц из Беверли-Хилз" под песню ANXIETY – Sleepy Hallow.