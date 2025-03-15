Укр Рус
Развлечения Вирусные тренды "Новое поколение не узнает": в тиктоке завирусился тренд с разворотом на 360 градусов
15 марта, 16:12
2

"Новое поколение не узнает": в тиктоке завирусился тренд с разворотом на 360 градусов

Алена Захарова
Основні тези
  • В TikTok завирусился тренд с эффектом разворота телефона на 360 градусов, который заключается в повороте телефона по часовой стрелке под каждый бит песни.
  • Для выполнения этого тренда нужна правильная позиция руки: доминирующая рука должна быть развернута так, чтобы локоть смотрел в сторону, а мизинец – вверх.

Соцсети чуть ли не ежедневно удивляют нас новыми трендами и челленджами. Однако не все из них понятны и просты. Так, к примеру, в тиктоке завирусился тренд с эффектом разворотом телефона на 360 градусов.

И пока люди теряются в догадках, как же повторить его, все детали раскрывает 24 Канал.

Смотрите также Британские бабушка и дедушка разрывают сеть вирусными танцами: милые видео

О каком трендовом эффекте говорится

На самом деле эффект с разворотом телефона на 360 градусов приобрел популярность еще давно. Он заключается в том, что нужно поворачивать телефон будто по часовой стрелке под каждый бит песни.

В тиктоке завирусился новый тренд: смотрите видео

Тикток разрывает тренд с телефоном: смотрите видео

@kirkiimad

♬ sonido original - chxr.lyn3

Люди разворачивают телефон на 360 градусов: смотрите видео

@leugimercury #xyzbca #fyp #parati ♬ sonido original - chxr.lyn3

Многие в комментариях не знали, как это делать, поэтому оставляли такие комментарии:

  • "Прошло 5 лет, а я только сегодня поняла, как его снимать".
  • "Я научилась это делать. Ужас! 4 года прошло, а я только догнала".
  • "Я уже настолько старое поколение, что тоже не понимаю, как это делается".

Как сделать этот тренд

Весь секрет заключается в правильной позиции руки, которая держит телефон. Для этого нужно протянуть доминирующую руку. Но развернуть ее так, чтобы локоть смотрел в сторону, а мизинец – вверх. Таким образом разворот будет сделать максимально комфортно.