"На это можно смотреть вечно": видео со взрывом Кремля покорило тикток

В тиктоке стремительно набирает популярность анимационное видео, изображающее взрыв Кремля. Автор ролика – пользователь из Грузии. Видео уже просмотрели почти миллион раз, а количество лайков превысило 176 тысяч.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @mikheilsaakashvili05.

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На обнародованных в сети кадрах мы видим как взрывается Кремль. Сначала сооружение стоит непоколебимо. Действо происходит ночью, поэтому Кремль мягко освещают сотни фонарей. И вдруг с крыши прорывается огненная вспышка. Пламя и дым стремительно вырываются вверх.

Взрыв охватил центральную часть Кремля – видны обломки стен, деревья, чернеющие в дыму, и огненные грибы, которые вздымаются в небо. Зрелище напоминает сцены из голливудских фильмов-катастроф или игры Call of Duty, только это – с глубоким политическим подтекстом.

И хотя это видео создано с помощью нейросетей, но выглядит чрезвычайно реалистично.

Взрыв Кремля покорил тикток: смотрите видео

Реакция сети

Украинские зрители в комментариях в восторге:

"Красиво, но мало. Картина не полная. Я хочу, чтобы вся та страна "от края и до края" была такая".

"Этот сон, этот сон мне каждую ночь снится".

"Кто-нибудь остановит меня, уже сотый раз смотрю не в силах видео пролистать".

"На это можно смотреть вечно".

Ранее ИИ изобразил разные страны через образы животных. Видео произвело фурор в соцсетях, украинцы были поражены интерпретациями ИИ и реалистичностью изображений.