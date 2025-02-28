Вот так поворот: в сети завирусился новый тренд под трек My Name Is Mama

В тиктоке стремительно набирает популярность новый тренд. Люди записывают забавные видео под трек "My Name Is Mama", выставляя своих взрослых друзей, братьев и сестер за своих детей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @melina_frb.

Смотрите также "Говорю с мамой ее фразами": в тиктоке завирусился новый тренд

В чем заключается суть тренда

Суть тренда заключается в создании забавных видео под трек "My Name Is Mama", где люди в шутку выставляют своих взрослых друзей, братьев и сестер в роли своих детей.

Сначала видео выглядит вполне обычным. Человек танцует под трек с "ребенком" на руках. Но в один момент "ребенок" разворачивает голову на камеру и мы видим взрослого человека. Это добавляет не абы какой комичности ситуации.

Новый тренд завирусился в сети: смотрите видео

В чем заключается новый тренд: смотрите видео

Что снимают люди: смотрите видео

Как повторить вирусный тренд

Повторить тренд довольно легко. Детали показала пользовательница с ником jacopoaquila_. Сначала нужно взять большое одеяло и обмотать его вокруг головы "ребенка", другую часть собрать так, чтобы казалось, что это тело. Человек, который играет "ребенка" просто прячется за "мамой", а в нужный момент разворачивает голову к камере.

Как повторить этот тренд: смотрите видео

Реакция соцсетей

Тренд быстро стал вирусным в сети. Люди признаются, что сначала немного пугаются, но потом не могут сдержать смех: