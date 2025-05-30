"Добби свободен": соцсети взорвались мемами в честь последнего звонка

Пока звучат последние звонки по школам Украины, интернет буквально взрывается от мемов, видео и постов. Этот день стал не просто финальной точкой в учебном году, а настоящим праздником независимости и для учеников, и для учителей, и, конечно, для родителей... хотя с последними ситуация немного сложнее.

Как соцсети реагируют на праздник последнего звонка – читайте в материале 24 Канала.

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Дети и учителя счастливы

Мемы со счастливыми школьниками, выбегающими из школьных дверей заполнили ленты соцсетей. Уже классической шуткой является изображение детей с надписью "Добби свободен!".



Мемы о последнем звонке / Фото из соцсетей



Дети и учителя празднуют / Фото из соцсетей



Последний звонок / Фото из сети

Реакция родных на последний звонок: смотрите видео

Хотя кажется, что школьники больше всего ждут этого дня – учителя 11 классов не менее эмоциональны. Последний звонок для них – это не просто конец года, а выпуск своих "взрослых детей" в жизнь.

Учителя также счастливы: смотрите видео

Наконец учителя могут отдохнуть: смотрите видео

Кроме того, в соцсетях шутят о ходе самого празднования, которое во всех школах страны происходит примерно по одинаковому сценарию.

Типичный последний звонок: смотрите видео

Не все разделяют восторг

Зато есть люди, которые не так радуются завершению учебного года. К примеру, для родителей звонок – не освобождение, а, скорее, начало домашней сессии выживания. Но сначала – отпраздновать!

Родители также празднуют: смотрите видео



Как другие реагируют на конец учебного года / Фото из сети

Когда работаешь на последний звонок: смотрите видео