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30 мая, 12:00
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"Добби свободен": соцсети взорвались мемами в честь последнего звонка

Алена Захарова
Основні тези
  • Соцсети наполнены мемами и шутками в честь последнего звонка, который отмечает завершение учебного года в Украине.
  • Хотя школьники и учителя радуются окончанию обучения, некоторые родители смотрят на это с меньшей радостью, ведь впереди лето с детьми дома.

Пока звучат последние звонки по школам Украины, интернет буквально взрывается от мемов, видео и постов. Этот день стал не просто финальной точкой в учебном году, а настоящим праздником независимости и для учеников, и для учителей, и, конечно, для родителей... хотя с последними ситуация немного сложнее.

Как соцсети реагируют на праздник последнего звонка – читайте в материале 24 Канала.

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Дети и учителя счастливы

Мемы со счастливыми школьниками, выбегающими из школьных дверей заполнили ленты соцсетей. Уже классической шуткой является изображение детей с надписью "Добби свободен!".


Мемы о последнем звонке / Фото из соцсетей


Дети и учителя празднуют / Фото из соцсетей


Последний звонок / Фото из сети

Реакция родных на последний звонок: смотрите видео

Хотя кажется, что школьники больше всего ждут этого дня – учителя 11 классов не менее эмоциональны. Последний звонок для них – это не просто конец года, а выпуск своих "взрослых детей" в жизнь.

Учителя также счастливы: смотрите видео

@angelina_bilan #останнійдзвоник ♬ original sound - Aнгеліна Білан

Наконец учителя могут отдохнуть: смотрите видео

@tata_sh_ukr #тетянка #teachersoftiktok #молодівчительки️ #вчительськібудні #тіктоквчительки #вчительськіприколи #останнійдзвоник ♬ оригінальний звук - anoylA

Кроме того, в соцсетях шутят о ходе самого празднования, которое во всех школах страны происходит примерно по одинаковому сценарию.

Типичный последний звонок: смотрите видео

@ureport.ukraine Впізнали свій останній дзвоник? #останнійдзвоник #випускники #випуск2025 #випускний2025 #випускний2025 #нмт #нмтісторіяукраїни #школа #прощавайшкола #скетч #мем #гумор ♬ оригінальний звук - ureportukraine

Не все разделяют восторг

Зато есть люди, которые не так радуются завершению учебного года. К примеру, для родителей звонок – не освобождение, а, скорее, начало домашней сессии выживания. Но сначала – отпраздновать!

Родители также празднуют: смотрите видео

@vlasyuchka_andreevna

Урааааа...канікули!

♬ оригинальный звук - Елена


Как другие реагируют на конец учебного года / Фото из сети

Когда работаешь на последний звонок: смотрите видео

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