В зоопарке предлагают посетителям назвать таракана именем бывшего

Бронкский зоопарк, что в США, решил предложить посетителям интересную услугу. За пожертвование в долларов гости могут назвать мадагаскарских тараканов в честь бывшего или бывшей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsroom.

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Интересно, что гости смогут не просто назвать таракана, но и получить цифровой сертификат. Кроме того, зоопарк предлагает получить подарки, в частности:

поясную сумку,

плюшевую игрушку,

виртуальную встречу с живым тараканом и возможность пообщаться с экспертами.

Что известно об этой традиции

Такая традиция была создана зоопарком в 2011 году. С начала программы было названо более 56 000 тараканов. Тысячи людей со всего мира называли мадагаскарских тараканов из Бронкского зоопарка в честь друзей, семьи, любимых и бывших. Некоторые имена были вдохновлены музыкой, фильмами, поп-культурой.

Справка. Бронкский зоопарк расположен на 265 акрах лиственного леса в Бронксе, штат Нью-Йорк, открылся 8 ноября 1899 года. Он известен на весь мир своей защитой животных, а также образованием и охраной природы.

Отметим, что многие люди держат тараканов дома. Например, мадагаскарского таракана любят за его необычное шипение и неприхотливость в уходе. Однако важно не сажать вместе пары, ведь они очень быстро размножаются.