"Видимо, заложил королевские сбережения": принц Джордж развеселил сеть мимикой на Уимблдоне

В сети завирусились видео с принцем Джорджем на финале Уимблдона. Пользователи обратили внимание на его разочарованную реакцию. Принцесса Шарлотта также показалась не слишком счастливой.

Одно из таких видео, опубликовано на платформе X, уже имеет более 5,7 миллиона просмотров и 14 тысяч лайков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Что рассмешило сеть?

Принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе с родителями наблюдали за матчем между Карлосом Алькарасом и Янником Зиннером в финале мужского одиночного разряда. Алькарас проиграл в четырех сетах, и именно этот результат, судя по выражениям лиц детей, мог их расстроить.

В сети шутили, что Джордж и Шарлотта выглядят так, будто искренне переживают из-за поражения испанца. Видео с их реакцией собрало миллионы просмотров и стало основой для многочисленных мемов.

В то же время в сети предположили, что настоящей причиной такого невеселого вида могла быть жара.

Ведь во время матча Шарлотта пользовалась веером, а Джордж, одетый в пиджак и галстук, вероятно, просто устал. Температура на корте достигала более 28 градусов по Цельсию.

Как принц и принцесса реагировали на результат матча: смотрите видео

На другом видео Джордж, Шарлотта и их родители стоят рядом с кортом, к ним в кадре подходит мальчик на костылях. Пользователи шутят о кардинально разных реакциях детей на новое знакомство.

В комментариях пишут, что иногда принц сильно напоминает Драко Мелфоя – персонажа из "Гарри Поттера".

В сети заметили разницу между эмоциями Джорджа и Шарлотты: смотрите видео

Как принц вел себя во время финала Уимблдона: смотрите видео

Некоторые шутливо пишут, что, видимо, юный принц поспорил на исход матча, заложив все свои королевские сбережения, и поэтому был таким расстроенным.

Многие люди защищают принца и принцессу и призывают не насмехаться над ними. "Перестаньте, они нормальные, хорошие дети, и если бы у них была возможность случайно познакомиться с другими детьми, например, на детской площадке или где-нибудь, я думаю, они бы прекрасно провели с ними время", – пишет одна из пользовательниц.

Какой подарок получили дети?

После игры новый чемпион подготовил специальный подарок для Джорджа и Шарлотты – теннисные мячики. В соцсети Х заметили, что у принцессы их два. Возможно, один из них предназначен для младшего брата Луи, которого не было на Уимблдоне.

Кстати, хотя на этот раз все внимание было приковано к Джорджу, обычно главным героем вирусного контента среди членов королевской семьи становится именно принц Луи.

Янник Зиннер, который впервые в карьере выиграл Уимблдон, общается с королевской семьей: смотрите видео

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