Одно из таких видео, опубликовано на платформе X, уже имеет более 5,7 миллиона просмотров и 14 тысяч лайков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Что рассмешило сеть?

Принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе с родителями наблюдали за матчем между Карлосом Алькарасом и Янником Зиннером в финале мужского одиночного разряда. Алькарас проиграл в четырех сетах, и именно этот результат, судя по выражениям лиц детей, мог их расстроить.

В сети шутили, что Джордж и Шарлотта выглядят так, будто искренне переживают из-за поражения испанца. Видео с их реакцией собрало миллионы просмотров и стало основой для многочисленных мемов.

В то же время в сети предположили, что настоящей причиной такого невеселого вида могла быть жара.

Ведь во время матча Шарлотта пользовалась веером, а Джордж, одетый в пиджак и галстук, вероятно, просто устал. Температура на корте достигала более 28 градусов по Цельсию.

Как принц и принцесса реагировали на результат матча: смотрите видео

На другом видео Джордж, Шарлотта и их родители стоят рядом с кортом, к ним в кадре подходит мальчик на костылях. Пользователи шутят о кардинально разных реакциях детей на новое знакомство.

В комментариях пишут, что иногда принц сильно напоминает Драко Мелфоя – персонажа из "Гарри Поттера".

В сети заметили разницу между эмоциями Джорджа и Шарлотты: смотрите видео

Как принц вел себя во время финала Уимблдона: смотрите видео

Некоторые шутливо пишут, что, видимо, юный принц поспорил на исход матча, заложив все свои королевские сбережения, и поэтому был таким расстроенным.

Многие люди защищают принца и принцессу и призывают не насмехаться над ними. "Перестаньте, они нормальные, хорошие дети, и если бы у них была возможность случайно познакомиться с другими детьми, например, на детской площадке или где-нибудь, я думаю, они бы прекрасно провели с ними время", – пишет одна из пользовательниц.

Какой подарок получили дети?

После игры новый чемпион подготовил специальный подарок для Джорджа и Шарлотты – теннисные мячики. В соцсети Х заметили, что у принцессы их два. Возможно, один из них предназначен для младшего брата Луи, которого не было на Уимблдоне.

Кстати, хотя на этот раз все внимание было приковано к Джорджу, обычно главным героем вирусного контента среди членов королевской семьи становится именно принц Луи.

Янник Зиннер, который впервые в карьере выиграл Уимблдон, общается с королевской семьей: смотрите видео

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