Одне з таких відео, опубліковане на платформі X, уже має понад 5,7 мільйона переглядів та 14 тисяч вподобань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Що розсмішило мережу?

Принц Джордж та принцеса Шарлотта разом з батьками спостерігали за матчем між Карлосом Алькарасом і Янніком Зіннером у фіналі чоловічого одиночного розряду. Алькарас програв у чотирьох сетах, і саме цей результат, судячи з виразів облич дітей, міг їх засмутити.

У мережі жартували, що Джордж та Шарлотта виглядають так, ніби щиро переживають через поразку іспанця. Відео з їхньою реакцією зібрало мільйони переглядів і стало основою для численних мемів.

Водночас у мережі припустили, що справжньою причиною такого невеселого вигляду могла бути спека.

Адже під час матчу Шарлотта користувалася віялом, а Джордж, одягнений у піджак і краватку, ймовірно, просто стомився. Температура на корті сягала понад 28 градусів за Цельсієм.

Як принц та принцеса реагували на результат матчу: дивіться відео

На іншому відео Джордж, Шарлотта та їхні батьки стоять поруч із кортом, до них у кадрі підходить хлопчик на милицях. Користувачі жартують про кардинально різні реакції дітей на нове знайомство.

У коментарях пишуть, що інколи принц сильно нагадує Драко Мелфоя – персонажа з "Гаррі Поттера".

У мережі помітили різницю між емоціями Джорджа та Шарлотти: дивіться відео

Як принц поводився під час фіналу Вімблдону: дивіться відео

Дехто жартівливо пише, що, мабуть, юний принц побився об заклад щодо результату матчу, заклавши усі свої королівські заощадження, і тому був таким засмученим.

Багато людей захищають принца та принцесу й закликають не насміхатися з них. "Перестаньте, вони нормальні, хороші діти, і якби у них була можливість випадково познайомитися з іншими дітьми, наприклад, на дитячому майданчику чи деінде, я думаю, вони б чудово провели з ними час", – пише одна з користувачок.

Який подарунок отримали діти?

Після гри новий чемпіон підготував спеціальний подарунок для Джорджа та Шарлотти – тенісні м'ячики. У соцмережі Х помітили, що у принцеси їх два. Можливо, один з них призначений для молодшого брата Луї, якого не було на Вімблдоні.

До речі, хоча цього разу вся увага була прикута до Джорджа, зазвичай головним героєм вірусного контенту серед членів королівської родини стає саме принц Луї.

Яннік Зіннер, який вперше у кар'єрі виграв Вімблдон, спілкується з королівською родиною: дивіться відео

Раніше ми писали про жарт французького президента Еммануеля Макрона під час виступу у парламенті. Він сказав, що "любить монархію, особливо коли вона – не вдома".