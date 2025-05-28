Можно закрывать тренд: Виктор Ющенко разорвал сеть эффектным видео
- Виктор Ющенко стал звездой тикток-тренда, снявшись возле Университета Григория Сковороды в Переяславе.
- Пользователи соцсетей активно обсуждают неожиданное появление Ющенко, отмечая его стиль и харизму.
Бывший глава Украины Виктор Ющенко неожиданно оказался в центре тикток-тренда. На видео, которое быстро разлетелось по сети, Ющенко позирует возле Университета Григория Сковороды в Переяславе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток pereiaslav_university.
Смотрите также Кто такой "Лирили Ларила" и почему он так популярен в сети
На обнародованных кадрах Ющенко элегантно касается логотипа учебного заведения. Он уверенно смотрит в камеру и спускается по лестнице. Все это происходит под популярную музыку, что сейчас в топе тиктока.
Как мы видим, чтобы стать звездой тиктока, не обязательно танцевать – достаточно харизмы, костюма и Сковороды на заднем плане.
Виктор Ющенко разорвал сеть: смотрите видео
Реакция соцсетей
Пользователи платформы мгновенно отреагировали на появление третьего президента. Для младшего поколения, которое помнит Ющенко только из учебников, это стало неожиданным и одновременно стильным камбэком. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Довольно неожиданно и классно".
- "Виктор, ваши руки украли мое сердечко".
- "Что сказать, с чувством стиля у этого президента было все ок".
- "Лучшее видео под эту музыку".
Вместе с тем в соцсетях набирает популярность тренд, где пользователи одеваются в соответствии со своими тегами в приложении GetContact, демонстрируя креативность и самоиронию.