Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток pereiaslav_university.

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На оприлюднених кадрах Ющенко елегантно торкається логотипу навчального закладу. Він впевнено дивиться у камеру та спускається сходами. Все це відбувається під популярну музику, що зараз у топі тіктоку.

Як ми бачимо, щоб стати зіркою тіктоку, не обов’язково танцювати – достатньо харизми, костюма та Сковороди на задньому плані.

Віктор Ющенко розірвав мережу: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі платформи миттєво відреагували на появу третього президента. Для молодшого покоління, яке пам'ятає Ющенка лише з підручників, це стало несподіваним і водночас стильним камбеком. Ось, які коментарі залишали люди:

"Досить неочікувано і класно".

"Віктор, ваші руки вкрали моє серденько".

"Що сказати, з почуттям стилю у цього президента було все ок".

"Найкраще відео під цю музику".

Разом з тим у соцмережах набирає популярності тренд, де користувачі одягаються відповідно до своїх тегів у застосунку GetContact, демонструючи креативність і самоіронію.