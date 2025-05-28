Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток pereiaslav_university.

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На обнародованных кадрах Ющенко элегантно касается логотипа учебного заведения. Он уверенно смотрит в камеру и спускается по лестнице. Все это происходит под популярную музыку, что сейчас в топе тиктока.

Как мы видим, чтобы стать звездой тиктока, не обязательно танцевать – достаточно харизмы, костюма и Сковороды на заднем плане.

Виктор Ющенко разорвал сеть: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи платформы мгновенно отреагировали на появление третьего президента. Для младшего поколения, которое помнит Ющенко только из учебников, это стало неожиданным и одновременно стильным камбэком. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Довольно неожиданно и классно".

"Виктор, ваши руки украли мое сердечко".

"Что сказать, с чувством стиля у этого президента было все ок".

"Лучшее видео под эту музыку".

Вместе с тем в соцсетях набирает популярность тренд, где пользователи одеваются в соответствии со своими тегами в приложении GetContact, демонстрируя креативность и самоиронию.