Делал фото с прохожими: Зеленского заметили в центре Киева

Украинского президента Владимира Зеленского заметили в центре Киева. Глава государства фотографировался и общался с прохожими.

Соответствующее видео распространили местные телеграмм-каналы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Зеленский делал фото с прохожими в Киеве

На видео видно, как украинский президент делает селфи с прохожим мужчиной. Еще несколько человек наблюдают за этим, вероятно, также ожидая того, чтобы сделать фото с Зеленским.

Владимир Зеленский делает фото с прохожими: видео очевидцев

К слову, ранее украинские защитники в социальных сетях запустили тренд в поддержку президента Зеленского, чтобы опровергнуть скандальные заявления американского лидера Дональда Трампа.

В нем использованы исторические слова главы государства, которые он провозгласил 3 года назад, призывая Вооруженные силы Украины стоять крепко и защищать государство. Теперь украинские военные просят Владимира Зеленского держаться и стоять крепко на своем, защищая Конституцию Украины и ее суверенитет.